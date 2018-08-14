20-летняя дочь Сталлоне поразила подписчиков стройной фигурой

Юная девушка покрасовалась в купальнике с кружевом.
20-летняя дочь известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне Систин поделилась снимками с отдыха.
На своей странице в Instagram девушка выложила снимок, на котором она позирует в белом купальнике с кружевом, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.
"Тако на завтрак", - подписала снимок Систин.
За сутки снимок набрал более 70 тысяч лайков, и более полутысячи коментариев.
Отмтеим, что Систин – средняя дочь Сталлоне и модели Дженнифер Флавин.
Ранее дочери Сталлоне показали соблазнительные формы в купальниках: фото.