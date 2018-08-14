20-летняя дочь Сталлоне поразила подписчиков стройной фигурой

Систин Сталлоне покрасовалась фигурой в купальнике / instagram.com/sistinestallone

20-летняя дочь известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне Систин поделилась снимками с отдыха.

На своей странице в Instagram девушка выложила снимок, на котором она позирует в белом купальнике с кружевом, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.

"Тако на завтрак", - подписала снимок Систин.

За сутки снимок набрал более 70 тысяч лайков, и более полутысячи коментариев.

Отмтеим, что Систин – средняя дочь Сталлоне и модели Дженнифер Флавин.

Tacos for breakfast ??? Публикация от Sistine (@sistinestallone) 12 Авг 2018 в 1:52 PDT

finger food Публикация от Sistine (@sistinestallone) 13 Авг 2018 в 4:11 PDT

Ранее дочери Сталлоне показали соблазнительные формы в купальниках: фото.