"Что это за бабушка в пижаме?": Алла Пугачева удивила фанатов выбором наряда

Поклонники отметили, что в этом образе Примадонна выглядит постаревшей.
Легендарная российская певица Алла Пугачева удивила фанатов выбором одежды.
На странице в Instagram фан-аккаунта знаменитости появилось фото, на котором Примадонна запечатлена в зеленый костюм в белый горох, который напомнил подписчикам пижаму.
"Не очень этот наряд вам", "Что это за бабушка в пижаме?", - критиковали юзеры.
Однако большинство пользователей восхищались образом Пугачевой.
"Вот в таком образе просто супер девушка!", "Стильно", "Аллуся модная", - расхваливали подписчики.
Ранее постаревшая Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом.