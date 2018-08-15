"Что это за бабушка в пижаме?": Алла Пугачева удивила фанатов выбором наряда

Алла Пугачева покрасовалась в необычном наряде / Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Легендарная российская певица Алла Пугачева удивила фанатов выбором одежды.

На странице в Instagram фан-аккаунта знаменитости появилось фото, на котором Примадонна запечатлена в зеленый костюм в белый горох, который напомнил подписчикам пижаму.

"Не очень этот наряд вам", "Что это за бабушка в пижаме?", - критиковали юзеры.

Однако большинство пользователей восхищались образом Пугачевой.

"Вот в таком образе просто супер девушка!", "Стильно", "Аллуся модная", - расхваливали подписчики.

#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 14 Авг 2018 в 3:51 PDT

Ранее постаревшая Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом.