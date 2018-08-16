статуэтся премии "Оскар" / Reuters

Члены "Оскаровского комитета Украины" опубликовали шорт-лист список из шести отечественных полнометражных кинолент. Одна из них будет рассматриваться как вероятный представитель страны в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской киноакадемии.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице комитета в социальной сети Facebook.

В 2019-м году в национальном отборе будут принимать участие шесть фильмов: "Брама" (реж. Владимир Тихий), "Вулкан" (режиссер − Роман Бондарчук), "Донбасс" (режиссер − Сергей Лозница), "Киборги" (режиссер − Ахтем Сеитаблаев), "Когда падают деревья" (режиссер − Марыся Никитюк), "Миф" (режиссеры − Леонид Кантер и Иван Ясний).

/ Facebook

/ Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборов.