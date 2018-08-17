"Это 100 процентов хит": Настя Каменских представила новый зажигательный трек

Настя Каменских представила новый трек / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Известная украинская певица Настя Каменских представила поклонникам новый трек "Lomala".

Модное lyric-видео опубликовано на официальном канале певицы в Youtube. В ролике использованы кадры из клипов артистки, ее видеоблога и Instagram.

"Когда мы влюбляемся, то полностью открываемся любимому человеку. Оголяются наши нервы, душа становится чувствительной и ранимой. Мы становимся уязвимы. Эта песня про те чувства, которые порой ломают нас и выворачивают всю душу наизнанку. Песню "Lomala" я посвящаю всем девочкам. Никогда не сдавайтесь! Если плохо, больно, пусть даже со слезами на глазах, но нужно найти в себе силы двигаться и жить дальше и, конечно же, танцевать!﻿", - сказано в описании трека.

Автором слов и музыки является Потап. Пользователи Youtube уже первыми впечатлениями о песне, и прозвали ее хитом.

"Шикарный видеоряд! И голос и музыка хорошо! Мне понравилось!﻿", - написала Easy Piano by Karina. "Наконец-то нормальная не пошлая песня", - отметил Sasha Blog. "Это 100% хит", - считает Kpekep. "Очень классное лирик видео и просто суперская песня", - делится Анастасия Безденежных.

Ранее Настя Каменских оголила пышную грудь.