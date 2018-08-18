"Это что, стриптиз? Позорище": Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за демонстрации ягодиц

Ольга Бузова нарвалась на критику из-за фото в купальнике / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась снимком и роликом с отдыха в Ялте.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она запечатлена в необычном купальнике, демонстрируя свою фигуру, акцентируя внимание на ягодицах.

"Кайф… День релакса в Ялте", - подписала фото Бузова.

Подписчики по-разному отреагировали на фото и видео: одни расхвалили стройную фигуру певицы, другие же раскритиковали ее за отсутствие пышных форм.

"И где твои сиськи?", "Она что, под Волочкову уже косит?", "Какое потрясающее тело!", "За*бала показывать свою жопу!", " Это что, стриптиз? Позорище", - писали юзеры.

Dance with me ????? Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 17 Авг 2018 в 11:33 PDT

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