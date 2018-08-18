"Это что, стриптиз? Позорище": Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за демонстрации ягодиц

Знаменитость активно станцевала, и потрясла попой.
Российская певица Ольга Бузова поделилась снимком и роликом с отдыха в Ялте.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она запечатлена в необычном купальнике, демонстрируя свою фигуру, акцентируя внимание на ягодицах.
"Кайф… День релакса в Ялте", - подписала фото Бузова.
Подписчики по-разному отреагировали на фото и видео: одни расхвалили стройную фигуру певицы, другие же раскритиковали ее за отсутствие пышных форм.
"И где твои сиськи?", "Она что, под Волочкову уже косит?", "Какое потрясающее тело!", "За*бала показывать свою жопу!", " Это что, стриптиз? Позорище", - писали юзеры.
Ранее в России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати.