Одесская Барби поделилась постельным фото

Валерия Лукьянова на кровати покрасовалась в черном белье / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова — ее называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на кровати в черном нижнем белье.

Снимок был сделан в американской Калифорнии, говорится на странице в Instagram.

Наша соотечественница позировала на постели в соблазнительной позе, фото собрало более 12 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Крутая!", — считает kuleba21. "Ничего себе... отлично смотришься", — отметил sporwal85. "Моя кукла", — написал soheilsky.

Валерия Лукьянова на кровати покрасовалась в черном белье / instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.