"Плоская со всех сторон": фигура Ксении Собчак разочаровала фанатов

Телеведущая показала фото в бикини.
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с отдыха, который вызвал ажиотаж среди подписчиков.
На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак принимает душ в бикини на фоне моря.
"Поплыли дальше! ", - подписала фото ведущая.
Одни подписчики Собчак отметили, что она заметно постройнела, и выглядит потрясающе.
"Все хорошо с фигурой. Все свое, нет накаченых шаров 5 размера. Для рожавшей женщины очень даже все хорошо с фигурой!", "Ксюша, молодец, держишь форму! А еще большая молодец, что не вставляешь силикон и любишь себя в естественности", - расхваливали поклонники.
Другие же принялись критиковать ее формы: кто-то даже сравнил ее фигуру с мужской.
"Плоская со всех сторон", "Можно было в профиль и не выставлять свою лошадиную челюсть и плоскую грудь", "Мужская фигура", - критиковали юзеры.
Ранее Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены.