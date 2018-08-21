"Плоская со всех сторон": фигура Ксении Собчак разочаровала фанатов

Ксения Собчак показала фигуру в бикини / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с отдыха, который вызвал ажиотаж среди подписчиков.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак принимает душ в бикини на фоне моря.

"Поплыли дальше! ", - подписала фото ведущая.

Одни подписчики Собчак отметили, что она заметно постройнела, и выглядит потрясающе.

"Все хорошо с фигурой. Все свое, нет накаченых шаров 5 размера. Для рожавшей женщины очень даже все хорошо с фигурой!", "Ксюша, молодец, держишь форму! А еще большая молодец, что не вставляешь силикон и любишь себя в естественности", - расхваливали поклонники.

Другие же принялись критиковать ее формы: кто-то даже сравнил ее фигуру с мужской.

"Плоская со всех сторон", "Можно было в профиль и не выставлять свою лошадиную челюсть и плоскую грудь", "Мужская фигура", - критиковали юзеры.

Поплыли дальше!!!??? Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Авг 2018 в 4:38 PDT

Ранее Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены.