Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены

17 августа 2018, 07:22

Фото бывшего кандидата в президенты РФ в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Ксения Собчак позировала в свадебном платье
Ксения Собчак покрасовалась в свадебном платье / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье, и анонсировала перемены.

Снимок политик опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал свыше 81 тысячи лайков.

"Пришло время перемен! Готовлюсь!!!", — подписала фото ведущая.

Ксения Собчак позировала в свадебном платье
Ксения Собчак покрасовалась в свадебном платье / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, пара воспитывает сына Платона. Жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что телеведущая снова беременна.

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Ксения Собчак свадебное платье
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