Силикон или свое: Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям

Алина Гросу ответила на слухи о пластике и силиконе / Instagram

23-летняя украинская певица Алина Гросу решила ответить на выпады хейтеров о количестве пластических операций, которые ей приписывают.

Гросу утверждает, что в свои 23 года у нее абсолютно натуральное тело, а большая грудь – это наследство от мамы, сообщает Super.ru.

"Я за свои 23 года ни разу ни прибегла к таким вещам и готова сказать это на любом детекторе лжи! Дело в том, что у меня украинские корни, и если вы посмотрите на мою маму — а у нее шестой размер груди, например, вам все станет ясно. Иногда хочется наоборот не увеличить, а уменьшить объемы!", - поделилась Гросу.

Алина Гросу / Журнал "Maxim"

Гросу похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/alina_grosu

По словам певицы, единственная часть тела, которую она хотела бы изменить – это щеки, ведь, по ее мнению, они слишком большие. Кроме того, на замечания о ринопластике певица ответила, что нос у нее никогда не был массивным, и она просто умеет выбирать ракурсы для фото, чтобы он казался миниатюрным.

"Если бы я что-то такое сделала, я бы наверное рассказала. Я очень болтливая и не могу молчать", - заметила артистка.

Алину Гросу показала пышную грудь / Пресс-служба

Алина Гросу / Instagram Алина Гросу

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