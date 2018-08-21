"Санкций не боюсь": Кустурица снова собрался в аннексированный Крым

Эмир Кустурица снова едет в Крым. / new.thenosmokingorchestra.com

Известный сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица, который год назад уже наведывался в аннексированный Крым, снова собрался на полуостров. Возможных санкций, по его словам, он не боится.

"Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным", — цитирует режиссера РИА Новости.

22 августа группа Кустурицы The No Smoking Orchestra даст концерт в Ялте. Это будет единственное выступление группы.

Напомним, в 2016 году Кустурицу не пригласили на Каннский фестиваль из-за дружбы с Путиным. Жюри не включило его фильм "По Млечному пути" с Моникой Беллуччи в программу фестиваля, объяснив это тем, что заявка была подана слишком поздно. Однако сам Кустурица считает, что ему отказали в участии из-за дружбы с Путиным.