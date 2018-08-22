Ирина Шейк впечатлила глубоким декольте на обложке Vogue: опубликовано фото

Шейк показала безупречную фигуру на обложке глянца / instagram.com/irinashayk

Знаменитая модель Ирина Шейк стала главной героиней новой фотосессии для журнала Vogue Espana.

В Instagram знаменитость опубликовала обложку глянца, которую читатели смогут увидеть только в сентябре.

На фото 32-летняя Шейк позирует в красном платье с очень глубоким декольте. Образ звезды дополняет насыщенный макияж, а укладка сделана с эффектом мокрых волос. Шарм снимку придает глубокий, страстный взгляд и обворожительная фигура красавицы.

Автором стильного фотосета стал Джампаоло Сгура, который не раз сотрудничал с Ириной.

/ instagram.com/irinashayk

Напомним, ранее Шейк поразила поклонников золотистым экстравагантным нарядом.