Ирина Шейк впечатлила глубоким декольте на обложке Vogue: опубликовано фото

Модель продемонстрировала эффектный образ.
Знаменитая модель Ирина Шейк стала главной героиней новой фотосессии для журнала Vogue Espana.
В Instagram знаменитость опубликовала обложку глянца, которую читатели смогут увидеть только в сентябре.
На фото 32-летняя Шейк позирует в красном платье с очень глубоким декольте. Образ звезды дополняет насыщенный макияж, а укладка сделана с эффектом мокрых волос. Шарм снимку придает глубокий, страстный взгляд и обворожительная фигура красавицы.
Автором стильного фотосета стал Джампаоло Сгура, который не раз сотрудничал с Ириной.
Напомним, ранее Шейк поразила поклонников золотистым экстравагантным нарядом.