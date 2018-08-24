Концерт "Океана Эльзы" на День Независимости Украины: прямая видеотрансляция

Артисты выступят после паузы длиною в год.
24 августа в День Независимости в Киеве впервые после годичной паузы выступит известная украинская рок-группа "Океан Эльзы".
Концерт группы под слоганом "Ничего, кроме музыки" состоится на НСК "Олимпийский". Прямая трансляция масштабного выступления начнется в 22.10 на телеканале "1+1".
Начнут трансляцию украинские ведущие и известная телепара Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
"Океан Эльзы" подготовил программу из самых известных композиций и несколько новых песен, которые появились в 2018 году - "Без тебе", "В небо жене", а также трек, который вышел накануне концерта 14 августа "Скільки нас".
Специальным музыкальным гостем станет этно-группа "ДахаБраха".
Ранее "Океан Эльзы" выпустил нестандартный клип о влюбленных.