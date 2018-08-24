Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото

Эмили Ратаковски позировала в мини-бикини / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в мини-бикини на пляже.

Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 1 миллиона 360 тысяч лайков.

"ЛА (Лос-Анджелес — Ред.) я люблю тебя", — подписала фото девушка.

Эмили Ратаковски позировала в мини-бикини / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.