"Чемпион юмора". Екатерина Варнава поделилась забавным фото

Екатерина Варнава показала забавное фото / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть забавную фотографию, на которой запечатлена в жилье на фоне стены, на которой висит кондиционер, а на нем — вешалка.

Снимок был сделан в столице России Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

Ведущая позировала в платье, в куртке и в туфлях на высоких каблуках.

"Да где, бл**ь, единственная вешалка в доме???", — подписала фото Варнава.

Снимок за 21 час собрал свыше 72 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Варнава, ты чемпион юмора...", — считает boyko23_official. "Крутяк)", — написал kirillbelishev. "Ахах, как всегда — на позитиве", — отметила m.p.aleksandrovna.

Екатерина Варнава показала забавное фото / instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.