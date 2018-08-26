Суровый актер из "Игры престолов" стал звездой рекламы KFC - видео

26 августа 2018, 20:56

Артист предстал перед аудиторией в новом, неожиданном для всех виде.

Бьёрнсон в роли Грегора Клигана
Бьёрнсон в роли Грегора Клигана / скриншот из сериала

Исландский спортсмен и актер Хафтор Юлиус Бьёрнссон, который известен по роли Грегора Клигана, Человека-Горы в многосерийной саге "Игра Престолов", снялся в новой рекламе сети ресторанов быстрого питания KFC.

Об этом сообщают на Esquire.

Американская сеть быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) выпустила рекламу нового бургера The Double Colonel. Главную роль в ней исполнил Бьёрнсон; актер, который на протяжении всего сериала всегда молчит и крайне суров, предстал перед потребителями KFC в неожиданном амплуа.

По сюжету видеоролика Бьёрнссон устанавливает мировой рекорд, передвигая более 300 килограмм сэндвичей на 50 метров. Для него такое задание не стало неожиданностью, поскольку исландец является многократным призеров турниров World's Strongest Man, а в 2018 году стал самым сильным человеком планеты.

Ранее актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.

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видео реклама Игра Престолов Хафтор Бьернссон
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