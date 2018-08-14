Джордж Мартин рассказал, почему постоянно убивает персонажей в "Игре престолов"

Джордж Мартин считает, что постоянно убийство персонажей держит читателя в напряжении / Reuters

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, написавший культовую сагу "Песнь льда и пламени", по которой был снят получивший бешеную популярность сериал "Игра престолов", рассказал, почему он постоянно "убивает" героев саги.

Писатель признался, одной из его любимейших книг был "Властелин колец" Джона Роналда Руела Толкиена и что его произведения произвели на него очень сильное впечатление. На постоянную "ротацию" убийством своих персонажей писателя толкнула смерть Гэндальфа, говорится в интервью Мартина на YouTube-канале PBS.

"Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкиен нарушил это правило. И за Читайте такжеЗвезда "Игры престолов" татуировкой раскрыла финал фильма: фотоэто я всегда буду его любить. После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно", — сказал он.

По словам Мартина, именно это обстоятельство и повлияло на его стремление убивать персонажей своих книг.

Ранее актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.