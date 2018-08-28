Помолодевшая Алла Пугачева восхитила фанатов неожиданным нарядом

Знаменитость сфотографировалась с поклонницей.
Легендарная российская певица Алла Пугачева покорила поклонников своим внешним видом.
На странице поклонницы Примадонны в Instagram появилось совместное фото с Пугачевой. Знаменитость была одета в черную футболку с принтом, черную ветровку, темную кепку и джинсы. Образ она дополнила белыми кроссовками и сумкой в тон.
Поклонники восхитились стилем артистки, оставив множество комплиментов.
"Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла супер!", "Повезло Вам! Алла великолепна!", - расхвалили фанаты.
Ранее Алла Пугачева посоветовала Вайкуле помолчать после скандального заявления о Крыме.