Помолодевшая Алла Пугачева восхитила фанатов неожиданным нарядом

Алла Пугачева покорила фанатов внешним видом / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева покорила поклонников своим внешним видом.

На странице поклонницы Примадонны в Instagram появилось совместное фото с Пугачевой. Знаменитость была одета в черную футболку с принтом, черную ветровку, темную кепку и джинсы. Образ она дополнила белыми кроссовками и сумкой в тон.

Поклонники восхитились стилем артистки, оставив множество комплиментов.

"Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла супер!", "Повезло Вам! Алла великолепна!", - расхвалили фанаты.

Ранее Алла Пугачева посоветовала Вайкуле помолчать после скандального заявления о Крыме.