"Курлык-Курлык": растолстевший Витас после длинной паузы вернулся со странным клипом

Витас снялся в новом клипе / youtube.com/Monatomic Music

Российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) после двух лет молчания выпустил новый клип Roll With the Beat совместно с американским рэп-квартетом Nappy Roots.

Странный космический ролик появился на YouTube-канале Monatomic Music.

В клипе Витас предстает в образе инопланетянина, который в своем НЛО устраивает вечеринку. Артист на протяжении видеоработы практически не поет, а только издает нечленораздельные звуки.

Пользователи жестко разнесли новый образ и ролик звезды нулевых – по словам юзеров, пение Витаса сейчас похоже на клокотания голубя.

"По-моему это чудо сп*здило звезду у Сердючки, разбило звезду и наклеило на майку. Что я только что смотрел?﻿", - удивлялся SaidMr83. "Обоже, второе пришествие﻿", - написал Simon Kenzo. "Витас поет "Курлык-Курлык"?", - спросил Зуб Будды. "Да уж, время не пощадило Витаса: с заливистых весенних воплей молодого кота ему пришлось перейти на сдавленное урчащее мяуканье", - отметил Алексей Евсевьев. "Мне это больше голубя напомнило. Прогресс - из рыбы в гулю", - считает Диана Егорова.

Ранее располневшего Витаса не узнали поклонники.