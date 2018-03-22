Известный российский певец устроил стрельбу в Подмосковье: полиция изьяла 45 гильз

Российский певец Витас устроил стрельбу из пистолета возле своего дома в подмосковной Барвихе.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", - отметил источник.

В пресс-службе Главного управления МВД по Московской области сообщили, что "в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка".

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе

Уже позже появилась информация, что 45 гильз нашли на месте сотрудники полиции. Также с места изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.

Сам певец прокомментировал инцидент телеканалу "РЕН-ТВ".

"Сейчас опять милиция приехала, говорят, что в отделение нужно поехать, что-то подписать там нужно", — пояснил исполнитель.

Витас отметил, что никакой угрозы выстрелы не несли, они просто развлекались.

"Салют, просто по воронам стреляли из стартового пистолета, соседи разнервничались", — добавил Витас.

Однако певца доставили в барвихинский отдел полиции, ему выписали штраф в 5,500 тысяч рублей (около 2,500 тысяч гривен).

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