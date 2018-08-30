Российская актриса показала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном

Алика Смехова опубликовала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном / УНИАН

Советская и российская актриса, певица, телеведущая Алика Смехова опубликовала фотографии и видео со знаменитым исполнителем Иосифом Кобзона, на которых он запечатлен во время празднования ее юбилея в марте (артистке 27 числа исполнилось 50 лет).

Снимки Смехова опубликовала на своей странице в Instagram, за час они собрали более 4 тысяч лайков.

"Мой дорогой Иосиф Давидович... еще в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием... исполнил песню "Я тебя люблю, доченька"...", — подписала фото и ролик актриса.

Смехова утверждает, что исполнитель относился к ней по-отечески. "... в очень тяжелый период моей жизни — помог, практически спас... сегодня (30 августа — Ред.) его не стало... он боролся за жизнь до последнего...", — добавила артистка.

Напомним, Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни, его похоронят в столице России Москве на Востряковском кладбище. Певец при жизни сделал ряд жестких заявлений об Украине, прочитать их можно здесь.