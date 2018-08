Российская актриса показала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном

Мой дорогой Иосиф Давидович...ещё в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием...исполнил песню "я тебя люблю,доченька"... действительно относился ко мне по-отечески и в очень тяжёлый период моей жизни-помог,практически спас...сегодня его не стало...он боролся за жизнь до последнего и всем нам показал пример мужества и профессионализма,ведь выступал практически до последнего дня...был очень внимателен к людям...выражаю соболезнования Нелли,Андрею и Наташе и всей большой семье..скорблю...пусть земля будет пухом...прощайте,дорогой мой человек...

