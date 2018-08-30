Российская актриса показала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном

Снимки и ролик, опубликованные в соцсети, за час собрали тысячи лайков.
Советская и российская актриса, певица, телеведущая Алика Смехова опубликовала фотографии и видео со знаменитым исполнителем Иосифом Кобзона, на которых он запечатлен во время празднования ее юбилея в марте (артистке 27 числа исполнилось 50 лет).
Снимки Смехова опубликовала на своей странице в Instagram, за час они собрали более 4 тысяч лайков.
"Мой дорогой Иосиф Давидович... еще в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием... исполнил песню "Я тебя люблю, доченька"...", — подписала фото и ролик актриса.
Смехова утверждает, что исполнитель относился к ней по-отечески. "... в очень тяжелый период моей жизни — помог, практически спас... сегодня (30 августа — Ред.) его не стало... он боролся за жизнь до последнего...", — добавила артистка.
Мой дорогой Иосиф Давидович...ещё в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием...исполнил песню "я тебя люблю,доченька"... действительно относился ко мне по-отечески и в очень тяжёлый период моей жизни-помог,практически спас...сегодня его не стало...он боролся за жизнь до последнего и всем нам показал пример мужества и профессионализма,ведь выступал практически до последнего дня...был очень внимателен к людям...выражаю соболезнования Нелли,Андрею и Наташе и всей большой семье..скорблю...пусть земля будет пухом...прощайте,дорогой мой человек...
Напомним, Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни, его похоронят в столице России Москве на Востряковском кладбище. Певец при жизни сделал ряд жестких заявлений об Украине, прочитать их можно здесь.