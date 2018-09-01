Одесская Барби восхитила поклонников идеальными формами

Валерия Лукьянова похвасталась фигурой / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась с подписчиками игривым снимком.

Наша соотечественница опубликовала соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram – она запечатлена в одном купальнике, демонстрируя результат усердных тренировок.

Подписчики отметили, что у Лукьяновой – идеальное тело, и ей стоит почаще выкладывать подобные кадры.

"Суперсексуальна", "Невероятно красива", "Просто кукла!", - расхваливали подписчики.

Ранее Валерия Лукьянова в купальнике покрасовалась в опасной позе.