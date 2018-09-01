Одесская Барби восхитила поклонников идеальными формами

Украинка сделала пикантное фото.
Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась с подписчиками игривым снимком.
Наша соотечественница опубликовала соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram – она запечатлена в одном купальнике, демонстрируя результат усердных тренировок.
Подписчики отметили, что у Лукьяновой – идеальное тело, и ей стоит почаще выкладывать подобные кадры.
"Суперсексуальна", "Невероятно красива", "Просто кукла!", - расхваливали подписчики.
Поговорим о Знаках? Я вот раньше часто им следовала, а сейчас во мне вдруг просыпается критик, который протестует если интуиция восстает против этих самых знаков))) Уже не раз получала прямо такие знаки, оригинальные. С намеком познакомится с кое какими личностями. При том ярые... Но сами личности никакого интереса и желания с ними знакомится у меня не вызывали!!!! Раньше , по моему прошлому психотипу была другая реакция. Я думала что надо попробовать, а вдруг что то полезное, знак же. А сейчас я так обнаглела, что еще и знаки мне не подходят))))? Мной стало слишком сложно манипулировать, ай яй яй, какая я плохая))) А еще меня часто называют деспотом) Ну-ну... Нет, я не деспот конечно. Просто я точно знаю чего я хочу, а чего я не хочу. Точно знаю что мне надо, а что мне НЕ НАДО))))... В моей жизни нет случайностей или стечения обстоятельств. Я рулю САМА.... Куда хочу, с кем хочу, и как хочу. Обойдусь от намеков астральных паразитов, отвлечь меня от важных дел. Знаете, я часто стала видеть астральных паразитов в телах людей. Мне даже не надо общаться, достаточно увидеть фото или видео, пи чем мельком. Я сразу вижу кто передо мной на самом деле. Астральных паразитов так много, что порой мне становится жутко. ( продолжение ??????) #знаки #мудрость #дух #стихия #свет #духовноеразвитие #духовное #инопланетянка #эзотерик #маг #ведьма #elfa #bruja #epica #elves #isais #spirit #alien #aliengirls
Ранее Валерия Лукьянова в купальнике покрасовалась в опасной позе.