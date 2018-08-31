"Какая страшненькая": беременную Регину Тодоренко разнесли за вид без макияжа

Регина Тодоренко показала лицо без макияжа / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, нарвалась на волну критики из-за внешнего вида без макияжа.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась селфи, на котором она позирует без косметики.

"Целую всех! Вас у меня 4,7 млн. Интересно, если подряд поцеловать каждого в лобик, что произойдет с губищами?", - поинтересовалась Регина.

Поклонники Тодоренко разделились на два лагеря: одни раскритиковали ее за внешность без макияжа, другие же расхвалили ее за естественность.

"Какая страшненькая без макияжа…", "Почему ты без макияжа?", "Какая милая девушка, красоточка!", "Потрясающая! Живая, настоящая, очень красивая! Обожаю! Почитала некоторые комментарии, ну и мышление у людей. Без макияжа даже мусор не выносят", "С беременностью Вы так похорошели", - писали юзеры.

Ранее беременная Регина Тодоренко поделилась семейным видео с женихом.