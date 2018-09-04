"Собака жирная": американская модель поделилась забавным фото

Снимок, опубликованный манекенщицей, собрал сотни тысяч лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски позировала на пляже в купальнике на сигвее, также в кадр попала собака.
Забавный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
Фото за день собрало более 887 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Эта собака жирная", — написал 91dilo91. "Выглядит смешно", — считает wild_guy_3. "Хороший сигвей", — поделился мнением ritzalexander.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.