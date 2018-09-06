Новый имидж, поцелуи и розы: Олег Винник представил новое lyric-видео

Олег Винник предстал в стильном образе / Скриншот youtube.com/ОлегВинник

Знаменитый украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, выпустил lyric-видео на композицию "Ты в курсе".

Ролик появился на YouTube-канале артиста. Винник решил отойти от сложных сюжетов, масштабных декораций и на этот раз представил клип, в котором есть только он сам и его песня. В новом lyric -видео ничего не отвлекает внимание зрителя от персоны артиста. Ролик полностью построен на актерской игре исполнителя, его жестах, взглядах и обаянии. Изюминку добавляют символические атрибуты: цветы, аксессуары.

"Ты в курсе" - живая, мелодичная песня, которую очень хорошо воспринимают люди на концертах в моем стадионном туре с одноименным названием. Легкая, танцевальная. Поэтому мы решили, что и видео на этот трек должно быть лайтовым", - рассказал о задумке певец.

В основе концепции ролика заложена красивая fashion-story, Винник появляется в 6-ти разных луках от популярных европейских брендов. Прототипами образов стали известные мировые звезды.

Ранее Олег Винник рассказал о сексе на первом свидании.