Стала известна причина смерти солистки The Cranberries Долорес ОʼРиордан

Долорес ОʼРиордан было 46 лет

Знаменитая солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

К такому выводу пришел Вестминстерский коронерский суд, выяснявший причину ее смерти, сообщает ВВС.

В суде сообщили, что на ее теле не нашли травм, перед смертью артистка выпила "чрезмерное количество алкоголя".

Кроме того, в ванной комнате отеля, где обнаружили тело ОʼРиордан, стояли пять маленьких пустых бутылок из-под алкоголя и бутылку шампанского, а также рецептурные лекарства.

Сообщается, что у артистки были периоды воздержания и периоды чрезмерного употребления алкоголя - в день смерти ОʼРиордан превысила допустимую норму алкоголя. На 100 миллилитров крови артистки пришлось 330 миллиграммов алкоголя (или 3,3 промилле) - это превышение норм для вождения в Великобритании в четыре раза.

При этом тесты показали только "терапевтическое" количество лекарств в организме певицы.

Напомним, 15 января 2018 года правоохранители обнаружили тело ОʼРиордан в ванной комнате.

Ранее стало известно о предсмертном сообщении солистки The Cranberries Долорес О'Риордан.