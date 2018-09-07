Хакеры слили полуголые фото Кайли Миноуг в Сеть

Знаменитость предстала на снимках топлес.
Откровенные фото знаменитой австралийской актрисы Кайли Миноуг попали в сеть.
На архивных снимках артистка запечатлена с обнаженной грудью, передает Telegram-канал Super.
"50-летняя австралийская певица и актриса вряд ли еще рассчитывала порадовать поклонников обнаженной грудью. Однако в Сети внезапно появились старые пляжные фотки 18+. Интересно, а куда Кайли спрятала свой орден Британской империи?", - написано в сообщении.
Ранее хакеры "слили" в Сеть голую лесбо-фотосессию популярных спортсменок: снимки 18+.