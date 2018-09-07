"Вкусняшка такая": Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике

Анна Седокова похвасталаст фигурой / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилаьс новым снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в черном слитном купальнике с вырезами на боках, который подчеркивает ее аппетитные формы, и в соломенной шляпе.

В посте под фото артистка поделилась с подписчиками советами, что нужно сделать, чтобы стать успешными.

Подписчики активно отреагировали на такой откровенный снимок, отметив, что у Седоковой прекрасная фигура.

"Вкусняшка такая", "Красивое же фото, эстетически грамотное", "Фигурка класс", "Красотка, приятно смотреть на шикарную фигуру!", - писали юзеры.

Ранее Анну Седокову разнесли за вульгарное фото с сыном.