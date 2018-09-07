"Вкусняшка такая": Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике

7 сентября 2018, 16:21

Знаменитость поделилась жарким фото.

Анна Седокова
Анна Седокова похвасталаст фигурой / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилаьс новым снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в черном слитном купальнике с вырезами на боках, который подчеркивает ее аппетитные формы, и в соломенной шляпе.

В посте под фото артистка поделилась с подписчиками советами, что нужно сделать, чтобы стать успешными.

Подписчики активно отреагировали на такой откровенный снимок, отметив, что у Седоковой прекрасная фигура.

"Вкусняшка такая", "Красивое же фото, эстетически грамотное", "Фигурка класс", "Красотка, приятно смотреть на шикарную фигуру!", - писали юзеры.

Знаете, когда я писала свою новую колонку для SNC, то поняла и развила мысль, что весь негатив, злоба идут от страшной, разрушающей себя неуверенности??‍♀. Но я не держу на вас зла, и даже наоборот, я хочу помочь)) Ведь уверенность в себе - это очень важно. На этом строишься ты, как личность, и твоя дальнейшая жизнь. • У себя во втором инстаграм @wwsedokova я часто пишу разные лайфхаки, советы, секреты звёзд и...да чего там только нет. Подписывайся и все узнаешь?. И напишите мне под этим постом, в комментариях, что бы вы хотели видеть на второй страничке)) • Но вернёмся к теме уверенности в себе. Итак. Начнём?. Чтобы быть успешным, нужно: • ⭐Перестать сравнивать себя с другими. У каждого из нас своя уникальная внешность, фигура, цель и жизнь. Нужно сфокусировать внимание на ней, а не подглядывать в сторону?. ⭐Отписаться от всех страниц в соц.сетях, которые вызывают плохие эмоции. Пример: если спортивный тренер не мотивирует вас фотографиями, а лишь вызывает зависть и раздражение - отписка??‍♀. Отсюда вытекает следующий важный пункт???? ⭐Окружить себя людьми, которые верят в нас и мотивируют. Если в окружении есть люди постоянно вас критикующие и унижающие, то не удивительно, что вы закрываетесь в себе и агрессивно настроены ко всему вокруг. ⭐Не тратить время впустую. За то время, которое уходит вникуда, можно сделать массу полезных вещей, и ваша внутренняя энергия будет направлена только на себя, а не на других людей. Отсюда же следующий пункт???? ⭐Вести ежедневник с планами и целями на день/неделю/месяц/год. Создайте себе супер-цель✊? и записывайте каждый день, что вы сделали, для ее достижения. ⭐Любить себя и принимать. И это главное❗Нельзя обрести уверенность, не принимая себя со всеми достоинствами и недостатками. К тому же, недостатки всегда можно исправить, если есть желание. ____ photo by @multikov ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее Анну Седокову разнесли за вульгарное фото с сыном.

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Анна Седокова
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