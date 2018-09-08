"Граф Вишенка": Наташа Королева показала забавное семейное видео с Тарзаном

Наташа Королева показала семейное видео / instagram.com/koroleva__star

Украинская певица Наташа Королева, котора сейчас живет в России, показала, как проводит утро в компании супруга Тарзана (Сергей Глушко).

На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором Глушко позировал в необычном головном уборе.

"Наши семейные будни!!! А как у вас начинается утро?", - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Подписчики отметили заразительный смех Королевой, и чувство юмора супругов.

"Отличная семья и классный у Наташи смех. Искренний и зажигательньный. Вишнепузик - агонь", "Перезрелая вишня", "Граф Вишенка, епт", - писали юзеры.

Ранее Наташа Королева подала в суд на Украину.