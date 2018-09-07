Аврил Лаврин анонсировала выпуск первого за пять лет альбома

Аврил Лавин снова в строю - и с новым альбомом / avrillavigne.com

Канадская певица Аврил Лавин анонсировала выпуск нового альбома - его первая песня под названием "Head Above Water" ("Голова над водой") появится в Сети 19 сентября. Альбом станет первым за последние пять лет, которые выдались для 33-летней артистки очень сложными - так, она пережила тяжелую болезнь, сообщается на официальном сайте исполнительницы.

"Последние несколько лет я провела в своем доме, борясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, когда я переживала физические и моральные потрясения. Но я смогла превратить это сражение с болезнью в музыку, которой действительно горжусь. Я писала эти песни, в основном, лежа на кровати и диване, и записывала тоже там", - призналась Аврил.

Композиция "Head Above Water " была создана в один из самых болезненных периодов. По словам Лавин, тогда она "чувствовала смерть".

"Мне казалось, что я тону. Было невозможно дышать. Мама держала меня на руках, и так я и написала эту песню. Позже вместе с Тревисом Кларком мы сели за рояль и вылепили ее. А гениальный Стефан Моччио сделал все остальное", - сказала она.

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