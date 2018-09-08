"Это как можно такое уродство выставлять": фото изувеченных ног Волочковой вызвало волну возмущения

8 сентября 2018, 11:25

Балерина показала ноги крупным планом.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова показала свои ноги / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова возмутила подписчиков фото своих ног без обуви.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует сидя на диване, акцентируя внимание на своих ногах, которые перетянуты пластырем.

"Немного ноги в кадр не помещаются", - нескромно заявила балерина.

Подписчики знаменитости стали откровенно критиковать ее за такое нелицеприятное фото, мол, ей не стоит крупным планом показывать изувеченные ноги.

"Настасья, носи кроссы, будет самое то и ничего не видно, хватит людей пугать", "Боже, это как можно такое уродство выставлять, фу", "Это не ноги, а копыта, реально", "Такие ноги на передний план? Ужас!", - возмущались подписчики.

Однако были и те, кто встал на защиту балерины, отметив, что деформированные ноги Волочковой – результат многолетнего труда и усилий.

"Это не просто ноги, это, девочки, результат адского труда и колоссальной победы над собой каждый день", "Вся нагрузка на ноги... Что вы злые-то такие?", "Бедные ножульки, измученные…", - писали поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова вызвала восхищение новым фото.

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Анастасия Волочкова балерина
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