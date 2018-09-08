"Это как можно такое уродство выставлять": фото изувеченных ног Волочковой вызвало волну возмущения

Балерина показала ноги крупным планом.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова возмутила подписчиков фото своих ног без обуви.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует сидя на диване, акцентируя внимание на своих ногах, которые перетянуты пластырем.
"Немного ноги в кадр не помещаются", - нескромно заявила балерина.
Подписчики знаменитости стали откровенно критиковать ее за такое нелицеприятное фото, мол, ей не стоит крупным планом показывать изувеченные ноги.
"Настасья, носи кроссы, будет самое то и ничего не видно, хватит людей пугать", "Боже, это как можно такое уродство выставлять, фу", "Это не ноги, а копыта, реально", "Такие ноги на передний план? Ужас!", - возмущались подписчики.
Однако были и те, кто встал на защиту балерины, отметив, что деформированные ноги Волочковой – результат многолетнего труда и усилий.
"Это не просто ноги, это, девочки, результат адского труда и колоссальной победы над собой каждый день", "Вся нагрузка на ноги... Что вы злые-то такие?", "Бедные ножульки, измученные…", - писали поклонники.
Так здорово, когда можно проснуться тогда, когда хочется, позаниматься, не приходя в балетный зал, а поднявшись на третий этаж собственного особняка в домашний большой театр и, сделав там в этой царственной атмосфере балетный экзерсис, спуститься на веранду, окунуться в купель, сесть на диванчик и сказать: "А теперь пусть весь мир подождет."? Немного ноги в кадр не помещаются? Мир пусть подождет, а вы ждите грандиозного моего проекта, который этот мир потрясет своим размахом и величием.?? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я
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