Новый клип Сергея Шнурова про украинца стал бешено популярным в Сети

Шнуров создал угарный, трешовый и дико смешной клип на песню / "24СМИ"

В Сеть выложили клип на песню группы "Ленинград", которую широко известный музыкант-матерщинник Сергей Шнуров написал для заключительной части трилогии фильмов о приключениях украинского писателя Николая Гоголя.

Сюжет у клипа довольно простой - в провинциальный театр приезжает режиссер из Москвы, которых хочет поставить спектакль "Вий" по одноименной повести Гоголя в современном виднее. Клип вышел в духе коллектива - голые девушки, ненормативная лексия и угарный треш.

Клип на песню сразу обрел бешеную популярность - на данный момент он уже собрал 1,1 млн просмотров.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, написал песню для фильма Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть".

По словам исполнителя, кинолента "Гоголь" оказалась неплохой, а "для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом".