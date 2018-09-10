Новый клип Сергея Шнурова про украинца стал бешено популярным в Сети

Сюжет у клипа довольно простой - в провинциальный театр приезжает режиссер из Москвы.
В Сеть выложили клип на песню группы "Ленинград", которую широко известный музыкант-матерщинник Сергей Шнуров написал для заключительной части трилогии фильмов о приключениях украинского писателя Николая Гоголя.
Сюжет у клипа довольно простой - в провинциальный театр приезжает режиссер из Москвы, которых хочет поставить спектакль "Вий" по одноименной повести Гоголя в современном виднее. Клип вышел в духе коллектива - голые девушки, ненормативная лексия и угарный треш.
Клип на песню сразу обрел бешеную популярность - на данный момент он уже собрал 1,1 млн просмотров.
Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, написал песню для фильма Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть".
По словам исполнителя, кинолента "Гоголь" оказалась неплохой, а "для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом".