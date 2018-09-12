Джамала выпустила долгожданный клип на песню "Крила"

Сама исполнительница не появляется в ролике.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выпустила клип на песню "Крила".
Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.
Сьемки проходили на необычных локациях: в музее, заброшенном заводе, среди высоток.
Сама певица в клипе не появилась, героями ролика стали маленькие спортсмены – всадница Капиталина Адаменко, фехтовальщица Алиса Залисина, акробат Глеб Вовченко, боксеры Егор Поляков и Антон Подгорный и балерина Варя Бусько.
В видео главные герои "рассказывают" о своем пути к победе, и какие трудности им пришлось преодолеть.
Пользователи видеохостинга уже успели поделиться своими впечатлениями от клипа.
"Наконец-то достойный украинский продукт ... Очень глубокий смысл. Джа, ты на высоте, как всегда. До мурашек ... Непревзойденно", - пишет KOD Music. "Это просто гениально", - считает Вова Васильев. "Клаааааааааааааассс! Долго ждала эту роботу! Ожидания стоили того!", - отметила Easy Piano by Karina.
Ранее Джамала глубокое декольте на съемках клипа: фото.