Джамала выпустила долгожданный клип на песню "Крила"

Джамала выпустила новый клип / Фото: Facebook/Джамала

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выпустила клип на песню "Крила".

Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Сьемки проходили на необычных локациях: в музее, заброшенном заводе, среди высоток.

Сама певица в клипе не появилась, героями ролика стали маленькие спортсмены – всадница Капиталина Адаменко, фехтовальщица Алиса Залисина, акробат Глеб Вовченко, боксеры Егор Поляков и Антон Подгорный и балерина Варя Бусько.

В видео главные герои "рассказывают" о своем пути к победе, и какие трудности им пришлось преодолеть.

Пользователи видеохостинга уже успели поделиться своими впечатлениями от клипа.

"Наконец-то достойный украинский продукт ... Очень глубокий смысл. Джа, ты на высоте, как всегда. До мурашек ... Непревзойденно", - пишет KOD Music. "Это просто гениально", - считает Вова Васильев. "Клаааааааааааааассс! Долго ждала эту роботу! Ожидания стоили того!", - отметила Easy Piano by Karina.

Ранее Джамала глубокое декольте на съемках клипа: фото.