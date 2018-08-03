Джамала засветила глубокое декольте на съемках клипа: фото

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала начала съемки клипа на песню "Крылья", в котором она сыграет одну из ролей.

"Я умею летать... И умею сниматься в своих видеоклипах", - интригующе подписала Джамала фото со съемочной площадки в Instagram.

На снимках певица предстала в ярком образе – блестящее платье дополнял броский макияж и оригинальная прическа. Серьги в форме геометрической фигуры завершили образ певицы.

Однако внимание пользователей привлекли не только стильные вещи, но и пышное декольте Джамалы, которое выгодно подчеркивал глубокий вырез платья.

"Как перестать любоваться на эту красоту? Невероятная, потрясающая Джа", "Просто королева", "Самая эксцентричная! Самая красивая! Талантливейшая и обожаемая! Артистичная! Гениальна! Джамала!", - написали комментарии подписчики певицы.

Новая песня Джамалы "Крылья":





Напомним, Джамала решила провести отпуск с мужем, сыном, сестрой и ее семьей на солнечном побережье Турции. Фотографиями отдыха она щедро делилась с поклонниками.