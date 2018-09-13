Солнечная Леська. Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась "теплым" снимком

Леся Никитюк опубликовала "теплое" фото / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в свитере теплого — желтого цвета, в короткой юбочке в цветочек и в ботинках.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице девушки в Instagram.

Ведущая позировала на фоне желтого декора. Фото за три часа собрало более 42 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Солнце в моей ленте", — поделилась мнением Nataliarabkaeva. "Солнечное фото", — написала medine_amet. "Шикарно выглядите на фото", — считает iuliiasukhodoeva2555.

Леся Никитюк опубликовала "теплое" фото / Скриншот с instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк участвует в пятом сезоне шоу "Танцы со звездами". В эфире третьего выпуска телеведущая и ее партнер Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма — раскритиковал артисту, а она ему закрыла рот.