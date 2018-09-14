"Не культурно в бикини сидеть на столе": Полина Гагарина возмутила подписчиков странным фото на отдыхе

Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике / Instagram

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото с отдыха, которое вызвало волну обсуждения в комментариях.

На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике, сидя на обеденном столе.

"На диете", - подписала кадр с полным столом еды Гагарина.

Подписчики по-разному отреагировали на такой снимок, одни расхвалили фигуру певицы, другие возмутились ее манерам.

"Попой на стол?", "Не культурно в бикини сидеть на столе, за которым кушают", "Дистрофия!", "Зря халатик не накинула, талии - то нет", "Стройняшечка! Молодец", - писали юзеры.

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