"Как на иконе": Ольга Бузова возмутила фанатов фото в образе богини

Ольга Бузова снялась для обложки российского глянца / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова снялась для обложки октябрьского номера журнала Elle Girl Russia, чем вызвала жаркие обсуждения в комментариях.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в светлом платье и с привычным жестом, которая напомнила поклонникам икону. Кроме того, на обложке знаменитую фразу "In God We Trust" ("Мы верим в Бога"), заменили "God" на "Girls" ("Мы верим в девушек").

"L Love. Это особенная обложка и съемка для меня. Вместе с редактором @ellegirlrussia мы определили несколько совершенно разных образов, и показали их на обложке и внутри нового номера журнала @ellegirlrussia. В итоге получилось очень божественно, и как-то по-королевски", - нескромно заявила Бузова.

Однако поклонники разнесли Бузову, обвинив в богохульстве.

"Кресты, иконоподобный образ. А где фраза: "Вы живете в эпоху Бузовой"? Если честно, попахивает психиатрией....", "Слушай, Богиня, не слишком ли ты перебарщиваешь?", "Как на иконе. Так неприятно смотреть", "Прям Новый Завет! Обложка для богословской брошюры больше тянет... И вид какой-то болезненный", "На Иисуса похожа", - возмущались юзеры.

Ранее Ольгу Бузову засняли на видео с экс-бойфрендом.