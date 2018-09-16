В США умерла звезда "Секретных материалов"

Питер Донат / VSE42.Ru

Исполнитель роли отца одного из главных героев сериала "Секретные материалы" Фокса Малдера, скончался на 91-м году жизни в США.

Об этом сообщила жена актера Мария Донат, передает Daily Mail.

Как пишет издание, Питер Донаь умер в своем доме в Калифорнии от осложнений на фоне сахарного диабета.

В "Секретных материалах" он сыграл в шести эпизодах. Также Донат играл в фильмах "Она написала убийство", "Миссия невыполнима" и "Крестный отец – 2".

13 сентября в Великобритании на 91-м году жизни от кровоизлияния в мозг скончалась актриса Фенелла Филдинг, известная ролями в сериалах "Мстители", "Молокососы" и др.