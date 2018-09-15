США готовы помочь Украине усилить обороноспособность - Волкер

15 сентября 2018, 18:45

По словам Волкера, в обороноспособности Украины есть пробелы.

Курт Волкер заявил, что США готово оказать военную помощь Украине
Курт Волкер заявил, что США готово оказать военную помощь Украине / 112.ua

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты готовы оказать помощь в усилении обороноспособности украинского государства - в ней "все еще существуют пробелы".

"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - заявил Волкер 15 сентября на брифинге в кулуарах конференции YES-2018, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеВолкер сравнил войну на Донбассе с резней в БоснииНапомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине.

Как известно, недавно в ООН призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.

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Донбасс Украина США обороноспособность Курт Волкер
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