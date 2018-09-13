В Лондоне ушла из жизни актриса из легендарных "Мстителей"

В столице Великобритании на 91-м году жизни от последствий кровоизлияния в мозг скончалась актриса Фенелла Филдинг, прославившаяся ролями в легендарных сериалах "Мстители", "Молокососы" и других.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Guardian. За десятилетия кино- и сериальной карьеры Филдинг снялась в 40 фильмам, а также пробовала себя в качестве сценариста и продюсера.

Фенелла Филдинг / Reuters

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США умер актер, прославившийся ролями в сериале "Карточный домик" и "Прослушка".