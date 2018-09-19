"Накормите Полю!": Гагарина вызвала неоднозначную реакцию фото в платье с высоким разрезом

Полина Гагарина покрасовалась в вечернем платье / Instagram

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото с вечеринки в честь 10-летия журнала Tatler.

На фото, которые знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в роскошном вечернем платье от дизайнерской марки Ester Abner. Гагарина выбрала наряд, который открывал ее плечи, и благодаря высокому разрезу, демонстрировал ее стройные ноги.

"Вчера на 10-летии журнала @tatler_russia. Смотрели провокационный фильм Константина Богомолова. Вечер удался", - подписала снимки певица.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили Гагарину за выбор наряда, другие же пожаловались на худобу певицы.

"Накормите Полю, это ж Освенцим ходячий!", "Сама женственность и элегантность! Полина - Вы прекрасны!", "Какие ноги!", "Красавица! Но больше не худей", - писали юзеры.

Ранее Полина Гагарина возмутила подписчиков странным фото на отдыхе.