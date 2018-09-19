"Накормите Полю!": Гагарина вызвала неоднозначную реакцию фото в платье с высоким разрезом

Знаменитость предстала в элегантном наряде с открытыми плечами и разрезом.
Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото с вечеринки в честь 10-летия журнала Tatler.
На фото, которые знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в роскошном вечернем платье от дизайнерской марки Ester Abner. Гагарина выбрала наряд, который открывал ее плечи, и благодаря высокому разрезу, демонстрировал ее стройные ноги.
"Вчера на 10-летии журнала @tatler_russia. Смотрели провокационный фильм Константина Богомолова. Вечер удался", - подписала снимки певица.
Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили Гагарину за выбор наряда, другие же пожаловались на худобу певицы.
"Накормите Полю, это ж Освенцим ходячий!", "Сама женственность и элегантность! Полина - Вы прекрасны!", "Какие ноги!", "Красавица! Но больше не худей", - писали юзеры.
Вчера на 10- летии журнала @tatler_russia ? Смотрели провокационный фильм Константина Богомолова ? Вечер удался?? Платье от @esterabnerofficial ? Mua @timoninamakeup ? Hairstyle @nastyatihonovahair ?Спасибо хозяйке вечера @ksenia_tatler ? 3 первых фотокарточки от @lubashemetova ✌?#полинагагарина #гагаринапоехали #хмурыймуж
Ранее Полина Гагарина возмутила подписчиков странным фото на отдыхе.