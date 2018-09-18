"Часть коня вижу": новый твит Волочковой спровоцировал дебаты о лошадином "писюне"

Волочкова спровоцировала новый скандал / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками роликом, в котором похвасталась новым чехлом для своего мобильного.

При этом нарезка фото в ролике сопровождалась песней Леонида Агутина "Не уходи далеко". "Что за похороны? Кто куда уходит? Эта песня и эта реклама несовместимы", – считает perevalusia.

Новый твит вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков балерины. Были люди, которые писали: "Настюш! Пусть что хотят пишут! Ты все равно одна из лучших!"

Однако подавляющее большинство людей просили Настю перестать хвастаться и заниматься рекламой.

Также пользователей крайней заинтриговал кадр с лошадью, который мелькнул в видео.

Читайте также"В каком ужасающем состоянии ее промежность и половые губы": Волочкову раскритиковали за новое фото на шпагате"Часть коня – вижу, кусок кота – вижу. А чехол где? Из коня и кота типа тоже чехлы будут? Или к чему они там?" – написала aliona_igorevna_ui. "Так я и не поняла-при чем тут клип под Агутина… кони, люди… Все смешалось. В говно, небось, опять…", – пишет пользователь __6874.

"Лошадиные ноги – это норм... Главное, что не член лошадиный", – вторит ей gornnatali. "Ахххххха, а что от коня только ноги, я боялась, что писюн будет виден", – делится переживаниями alevtina9292.