YouTube заблокировал официальный канал VersusBattle

Versus имел 4 миллиона подписчиков / YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал россиянам доступ к популярному каналу Versusbattleru, на котором обычно появлялись баттлы рэперов и видеоблогеров. Сообщение о блокировке появилось на сайте видеохостинга.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — говорится на официальной странице Versusbattleru.

Канал заблокирован / скриншот

Основатель канала Александр Тимарцев, более известный по псевдониму Ресторатор, пока отказался комментировать причины блокировки.

Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма про российский баттл-рэп "Баттл". "Баттл" выйдет 10 июня 2018 года на YouTube-канале Mustwatch.