Солист Twenty One Pilots проучился семестр в киевском университете, опубликовано видео

Twenty One Pilots сняли клип в столичном университете / Фото: скриншот из видео

Участник известной группы Twenty One Pilots для более реалистичных съемок клипа на один семестр стал студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Музыкант рассказывает, как проходили его студенческие будни. Видео опубликовано на официально канале коллектива в YouTube.

Джош в университетских аудиториях изучал биологию, а одним из преподавателей был голливудский актер Уилл Смит.

Музыкант сознался, что любил проводить время в столовой университета. Однако посещать библиотеку ему не понравилось, поскольку для чтения книг необходимо знание украинского языка, которым исполнитель не владеет.

Напомним, клип Twenty One Pilots на песню Nico And The Niners был снят с июле 2018 года. Кадры для ролика музыканты сняли в здании факультета кибернетики университета им. Тараса Шевченко.