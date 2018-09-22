Солист Twenty One Pilots проучился семестр в киевском университете, опубликовано видео

22 сентября 2018, 01:36

Музыкант сознался, что не любил проводить время в библиотеке.

Twenty One Pilots
Twenty One Pilots сняли клип в столичном университете / Фото: скриншот из видео

Участник известной группы Twenty One Pilots для более реалистичных съемок клипа на один семестр стал студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Музыкант рассказывает, как проходили его студенческие будни. Видео опубликовано на официально канале коллектива в YouTube.

Джош в университетских аудиториях изучал биологию, а одним из преподавателей был голливудский актер Уилл Смит.

Музыкант сознался, что любил проводить время в столовой университета. Однако посещать библиотеку ему не понравилось, поскольку для чтения книг необходимо знание украинского языка, которым исполнитель не владеет.

Напомним, клип Twenty One Pilots на песню Nico And The Niners был снят с июле 2018 года. Кадры для ролика музыканты сняли в здании факультета кибернетики университета им. Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
музыка Украина группа клип ВУЗ Университет им.Т.Шевченка Twenty One Pilots
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:58
Екатерина Варнава покрасовалась в дерзком образе, опубликованы фото и видео
02:19
Львовская область увеличила импорт товаров из России на 600%
01:52
Названа дата очередной индексации пенсий для украинцев
01:36
Солист Twenty One Pilots проучился семестр в киевском университете, опубликовано видео Видео
01:05
В МИД назвали причину выдачи венгерских паспортов на Закарпатье Видео
00:44
Нардеп-радикал пояснил, почему с него решили снять неприкосновенность Видео
00:24
Шейк снялась в сексуальной фотосессии для глянца, опубликованы фото Фото
00:00
"Уровень пизд*ца". В Виннице обнаружили в продаже футболки с изображением Путина Фото
21 сентября, пятница
23:44
Невиданное единение: "Оппоблок" и "Батькивщина" отказываются голосовать за госбюджет на 2019 год
23:36
Мисс Украина-2018: что размещает в Instagram Вероника Дидусенко Фото Видео
23:34
"Профанация": Климкин резко раскритиковал переговоры в Минске
23:19
Оккупанты развернули в Крыму еще один дивизион ЗРК С-400
23:01
"Из-за политических спекуляций". В Раде просят не давать УПЦ автокефалию
22:50
МВФ предложило правительству Украины приватизировать таможню
22:25
ВСУ взяли под контроль хутор на Луганщине Видео
22:20
На учениях Saber Junсtion 2018 украинские военные взяли в "плен" американских Фото
22:00
Жириновский назвал инициированное в Украине уголовное дело преследованием
21:40
Либо уедет сам, либо вышлют: Климкин озвучил два варианта дальнейшей судьбы венгерского консула в Берегово
21:30
"УПЦ МП использует роль жертвы". Историк вспомнил случай с подрывом церкви в Запорожье
20:59
Пособница "ДНР" призвала террористов-наемников бежать с Донбасса Видео
20:56
В Днепре метро будут проектировать архитекторы бюро легендарной Захи Хадид
20:41
"Пусть лечит Трампа": Ирина Фарион обрушилась с критикой на Супрун из-за английского языка
20:36
В Сеть выложили подборку красивых моделей в образах героинь сказок Фото
20:35
Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой
20:16
СБУ опровергла фейк о скором введении ЧП на Закарпатье
20:10
В Донецкой области намерены лишить русский язык официального статуса
19:59
Новый коммунальный "сюрприз": киевлянам готовят повышение тарифа на холодную воду
19:51
Eminem презентовал новый клип, немедленно ставший бешено популярным Видео
19:42
Ходаковскому не дали участвовать в выборах "ДНР", заперев в России
19:23
Россия готовилась выкрасть Ассанжа из Великобритании - The Guardian
18:54
В Донецке прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие Фото Видео
18:53
Страшно выйти: обнародован рейтинг самых опасных городов мира
18:40
В Украине решили ввести новые санкции против РФ: стали известны подробности
18:33
С 2019 года в Украине резко подорожают сигареты
18:12
В Закарпатье очень удивились скандалу из-за венгерских паспортов
17:52
Днепр потерял звание города-миллионика
17:49
Суд разрешил провести расследование дела против Жириновского
17:20
Виталий Козловский выпустил новый клип, снятый в солевой пустыне Видео
17:10
Дело против Сытника: директора НАБУ заподозрили в разглашении данных следствия Видео
17:10
Совет от старейшины: Кучма рассказал, кто должен возглавить Украину
17:03
Энрике Иглесиас даст грандиозный сольный концерт в Киеве Видео
16:58
Грабь накопленное. В Сети показали, как российские наемники "распилили на металл" шахту в Донецке Видео
16:41
"Нужно вызывать полицию". Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине
16:36
"Фу, опять копыта напоказ": Анастасия Волочкова похвасталась ногами без пуантов Видео
16:05
Вперед - в Гаагу. Россияне планируют судиться в трибунале по конпенсации "Нафтогазу"
15:57
"Жесть" в Киеве: охранники супермаркета жестоко избили мужчину дубинками Видео
15:52
Битва тиранов. В Перу за пост мэра Ленин соревнуется с Гитлером
15:34
В Генпрокуратуру передали представление на снятие неприкосновенности с нардепа-"радикала"
15:21
"Осталось только в порно пойти сниматься": дерзкий наряд Насти Каменских возмутил фанатов
15:03
Легкий вертолет, новый беспилотник и гроза дронов: в Украине испытали оружие и военную технику Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять