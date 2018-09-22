Регина Тодоренко показала округлый живот в облегающем платье

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, появилась в Москве на премьере фильма "Непрощенный" в обтягивающем бархатном платье, которое подчеркивало ее округлый живот.

Фотографии с красной дорожки появились в российских СМИ и в фан-аккаунте Тодоренко в Instagram.

Это первый светский выход ведущей в обтягивающем наряде – до этого Регина носила свободные платья.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о травме Топалова.