"Что с тобой?": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила фанатов изменениями во внешности

Мерьем Узерли распекли за вид губ / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли озадачила поклонников изменениями во внешности – подписчикам актрисы не понравились ее губы.

Знаменитость опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором она позирует в платье в крупных горох.

Подписчики знаменитости по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ее внешность, другие обвинили ее в использовании филлеров для губ.

"Филлеры тебе не идут", "Что с тобой?", "Самая красивая Султана!", "Твои натуральные губы выглядели лучше", - писали юзеры.

Ранее пикантное фото "Роксоланы" Мерьем Узерли разозлило фанатов.