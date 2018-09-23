"Что с тобой?": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила фанатов изменениями во внешности

Знаменитость перестаралась с филлерами, считают поклонники.
Турецкая актриса Мерьем Узерли озадачила поклонников изменениями во внешности – подписчикам актрисы не понравились ее губы.
Знаменитость опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором она позирует в платье в крупных горох.
Подписчики знаменитости по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили ее внешность, другие обвинили ее в использовании филлеров для губ.
"Филлеры тебе не идут", "Что с тобой?", "Самая красивая Султана!", "Твои натуральные губы выглядели лучше", - писали юзеры.
Ранее пикантное фото "Роксоланы" Мерьем Узерли разозлило фанатов.