Анастасия Волочкова выложила в Сеть провокационные фото в ванной

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, любящая выбросить в Сеть то или иное провокационное фото, порадовала своих подписчиков парой новых фото - на них звезда позирует в коротеньких провокационных домашних нарядах.

Кстати, на снимках отчетливо видно, что звезда фотографируется вообще без белья. Два фото, сделанных в ванной комнате, Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Так не хочется на репетицию… Может, позволить себе выходной?.." - подписала одну из фотографий артистка.

Волочкова в ванной / Анастасия Волочкова/Инстаграм

Да, белья действительно нет / Анастасия Волочкова/Инстаграм

Кстати, на самом деле далеко не факт, что балерина именно порадовала фанатов: Волочкова в последнее время настолько часто подвергается критике в интернете, что тепеь уже традиционно закрывает комментарии под постами с провокационными фото. Так что если кому-то фото не понравились - никто об этом так и не узнает.

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