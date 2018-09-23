Анастасия Волочкова выложила в Сеть провокационные фото в ванной

Кстати, на снимках отчетливо видно, что звезда фотографируется вообще без белья.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, любящая выбросить в Сеть то или иное провокационное фото, порадовала своих подписчиков парой новых фото - на них звезда позирует в коротеньких провокационных домашних нарядах.
Кстати, на снимках отчетливо видно, что звезда фотографируется вообще без белья. Два фото, сделанных в ванной комнате, Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.
"Так не хочется на репетицию… Может, позволить себе выходной?.." - подписала одну из фотографий артистка.
Кстати, на самом деле далеко не факт, что балерина именно порадовала фанатов: Волочкова в последнее время настолько часто подвергается критике в интернете, что тепеь уже традиционно закрывает комментарии под постами с провокационными фото. Так что если кому-то фото не понравились - никто об этом так и не узнает.
Ранее Анастасия Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности.