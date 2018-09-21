"Фу, опять копыта напоказ": Анастасия Волочкова похвасталась ногами без пуантов

Анастасия Волочкова показала ноги без пуантов / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения под новым роликом.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором она снимает пуанты с одной ноги, крупным планом показывая свои ноги.

"Дорогие мои. Ну, конечно, чесать ногами тяжелее, чем злыми языками. Я занимаюсь любимым делом, и очень люблю трудиться с детства. Очень горжусь своими мозолями. Это результат многолетнего труда на пуантах. И мои мозоли красивее, чем мозоли на языках злых, ущербных людей. Если многим нравится судачить и чесать языками, увеличивая мозоли на них - это ваш выбор. Мой путь другой", - обратилась к хейтерам балерина.

Подписчики стали критиковать ноги Волочковой, сравнивая ее стопу с копытами лошади.

"Ужас, все ноги разбиты и изуродованы. Кошмар. Похожи на копыта", "Фу, опять копыта напоказ, ну зачем, ведь противные у вас ноги", "Жутко смотреть на ноги. Гордиться тут нечем", - критиковали подписчики.

Однако нашлись и те, кто посчитал Волочкову "трудягой", и похвалил за ее достижения.

"Бедные пальчики, как хрустят, лихо вы их загнули,сложили, как на руке в кулачок, трудяга!", "Анастасия, я вами восхищаюсь! Вы большая трудяга", "Да, растяжка супер, но, боже мой, как жаль очень ваши ноги", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности.