Джамала удивила поклонников детским фото

Джамала показала свое детское фото / Фото: Facebook/Джамала

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала шутливо ответила поклонникам на просьбы показать лицо своего сына Эмира-Рахмана.

На совей странице в Instagram певица поделилась черно-белым фото, на котором еще совсем маленькой позирует на камеру.

"Покажи, да покажи! Не покажу! Вот вам. Эмир-Рахман. Крым. Кучук-Озень. Шутка. Это я!", - написала Джамала.

Одни поклонники поддержали певицу в нежелании показывать сына, другие же посчитали, что Эмир, возможно, выглядит также, как Джамала в детстве.

"И правильно! Нечего чужим людям глазеть на дитятко. На своих пусть глаза пялят", "Показалось, что это Эмир изначально. Как же мило", "Какая разница кто что говорит или просит, это ваше дело, тем более такое личное", - писали юзеры.

Ранее Джамала выпустила долгожданный клип на песню "Крила".