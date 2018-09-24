Джамала удивила поклонников детским фото

24 сентября 2018, 16:55

Артистка ответила на просьбы фанатов показать сына.

Джамала
Джамала показала свое детское фото / Фото: Facebook/Джамала

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала шутливо ответила поклонникам на просьбы показать лицо своего сына Эмира-Рахмана.

На совей странице в Instagram певица поделилась черно-белым фото, на котором еще совсем маленькой позирует на камеру.

"Покажи, да покажи! Не покажу! Вот вам. Эмир-Рахман. Крым. Кучук-Озень. Шутка. Это я!", - написала Джамала.

Одни поклонники поддержали певицу в нежелании показывать сына, другие же посчитали, что Эмир, возможно, выглядит также, как Джамала в детстве.

"И правильно! Нечего чужим людям глазеть на дитятко. На своих пусть глаза пялят", "Показалось, что это Эмир изначально. Как же мило", "Какая разница кто что говорит или просит, это ваше дело, тем более такое личное", - писали юзеры.

Ранее Джамала выпустила долгожданный клип на песню "Крила".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Джамала
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:08
Потряс знаниями. В России преподаватель устроил стриптиз перед студентами: опубликовано видео
17:45
Надя Дорофеева впечатлила поклонников ярким осенним нарядом
17:21
Украинский Минкульт внес в свой список видного кремлевского идеолога Дугина
17:16
Еврокомиссия собралась судиться с Польшей
17:05
"Как жаба на болоте". Журналист дал прогноз насчет поведения РФ в азовском конфликте с Украиной
17:03
Бизнесмен рассказал, как налоговик Януковича отжимал его предприятие
16:55
Джамала удивила поклонников детским фото
16:50
Всемирно известный модный дом Versace продали за кругленькую сумму
16:44
В ЛНР террорист в шутку подорвал своих собутыльников - опубликовано фото "героя"
16:44
"Кто угодно, лишь бы не Путин": Кремлевский режим провалился в самой России - The Washington Post
16:37
Пауки в банке. СБУ выложила записи разговоров боевиков о переделе власти после убийства Захарченко Видео
16:20
В Киеве на Праздник благодарения собрались более 100 тысяч человек
15:54
"Щорс" несет в Украину заморозки и мокрый снег: назван самый приятный и неприятный день этой недели Фото Видео
15:54
ФСБ заявила о выдворении из России "шпиона СБУ"
15:45
Умер в день прямого эфира шоу "Танцы со звездами": Леся Никитюк потеряла близкого человека
15:12
Нардепы вызвали Порошенко на разговор о его "злоупотреблениях"
14:56
"Как мне тебя не хватает": София Ротару поделилась снимком с покойным мужем
14:49
Венгрия пригрозила выслать украинского консула
14:38
Легендарную Монсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне - СМИ
14:36
Лукашенко потребовал закрыть белорусскую границу от "беды из Украины"
14:32
Начался худший период царствования Путина мнение
14:18
"Обезьяны весь металл попилили": опубликованы последние фото Донецкого аэропорта Фото
14:02
"Настина кепка": у Потапа и Каменских общий гардероб
13:45
Завтра опасный ураган, а в октябре – +25 градусов: синоптики сообщили, когда ждать первого снега в Украине Видео
13:43
"Наглая ложь ради денег из США". В аннексированном Крыму "изошли пеной" из-за украинской базы на Азове
13:25
Почему всей России надо к психотерапевту мнение
13:23
Омелян рассказал, как и за какие деньги построят первый настоящий автобан в Украине.
13:21
"В купальнике с декольте до области гениталий": Ани Лорак нарвалась на критику из-за откровенного наряда
13:17
В Киеве многоэтажку обстреляли из гранатомета
12:51
Украина призвала перенести переговоры по Донбассу из Минска
12:42
Солгала организаторам: у "Мисс Украина-2018" отобрали корону Видео
12:32
"Бесполезна и в Украине, и в Сирии". Госсекретарь США "прошелся" по России
12:06
Бог любит троицу: "друга Путина" Додона снова отстранили от должности президента Молдовы
12:03
Немецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦ
11:55
Россия начала переброску истребителей и бомбардировщиков в аннексированный Крым
11:49
Девушка дня Instagram: модель с внушительным бюстом Линдси Кевитч Фото
11:47
Рабинович призвал голосовать за новые лица актуально
11:34
С небес - на землю. "Газпром" лишился мирового энергетического лидерства
11:33
Филарету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦ Видео
11:32
СБУ вызвала Жириновского на допрос
11:07
Артисты Кремля: посол Украины в Италии отчитал власти Вероны из-за Порошенко
10:35
Киев парализован пробками
10:24
Радикалы с ножами и молотками жестоко избили львовских анархистов
10:10
"Не соответствует": СМИ узнали, что у "Мисс Украина-2018" решили отнять корону Фото Видео
10:02
Крушение российского Ил-20 в Сирии: СМИ узнали об ответных мерах Путина
09:57
Украинские кардиохирурги представили новый метод шунтирования новости компании
09:47
Венгрия обвинила украинские спецслужбы в "спецоперации против члена НАТО" Видео
09:12
Опубликовано фото перехвата российским истребителем украинского самолета
08:50
На дорогах – армагеддон, готовьте валерьянку: синоптики напугали прогнозом погоды на 24 сентября Видео
08:37
"Северный поток-2": Германия не намерена отказываться от газопровода - SZ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять