В коротком платье и на каблуках: беременная Регина Тодоренко показала немалый живот

Регина Тодоренко показала округлый живот / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, появилась на шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант".

На своей странице в Instagram ведущая показала фото с закулисья шоу. На снимках Регина позирует в белом коротком платье и синих туфлях на каблуках. Наряд подчеркнул округлившийся живот знаменитости.

В интервью Урганту Регина рассказала о предстоящей свадьбе с Топаловым – они планируют пожениться уже после того, как Тодоренко родит.

"Пока у нас другие приятные хлопоты. Мы немножко оттягиваем этот момент. Хотим разграничить все это. Плюс у нас родители, много друзей, надо всех привезти", - рассказала певица.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о замужестве, беременности и наркотической зависимости Топалова.