В коротком платье и на каблуках: беременная Регина Тодоренко показала немалый живот

Ведущая находится на последних месяцах беременности.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, появилась на шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант".
На своей странице в Instagram ведущая показала фото с закулисья шоу. На снимках Регина позирует в белом коротком платье и синих туфлях на каблуках. Наряд подчеркнул округлившийся живот знаменитости.
Очень тяжело соревноваться с такими крутыми дядьками, поэтому я не соревнуюсь , а равняюсь на них!!! Мое шоу #ПятницасРегиной ещё младенец по сравнению с #ВечернийУргант, но спасибо огромное всей команде за то, что даёте стимул развиваться и создавать своё шоу! ❤❤❤ Смотрите ПРЕМЬЕРУ @prtshow 5го октября на моем #youtube!!! #регинатодоренко #reginatodorenko #prtshow Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Dress - @aizel_ru
В интервью Урганту Регина рассказала о предстоящей свадьбе с Топаловым – они планируют пожениться уже после того, как Тодоренко родит.
"Пока у нас другие приятные хлопоты. Мы немножко оттягиваем этот момент. Хотим разграничить все это. Плюс у нас родители, много друзей, надо всех привезти", - рассказала певица.
Ранее Регина Тодоренко рассказала о замужестве, беременности и наркотической зависимости Топалова.