Беременна в пятый раз: Дэвид и Виктория Бэкхем ждут пополнения в семье - СМИ

27 сентября 2018, 12:34

Сообщается, что известен пол ребенка.

Виктория и Дэвид Бекхэмы
Виктория и Дэвид Бекхэмы / Reuters

Звездная пара Дэвид и Виктория Бэкхэмы в пятый раз готовятся стать родителями.

Об этом инсайдер сообщил американскому изданию ОК!. По его словам, во время семейного ужина Дэвид поделился радостной новостью.

"Они собрали близких друзей. Все пили шампанское, кроме Виктории. Потом Дэвид со слезами на глазах сообщил, что они ждут пятого ребенка", – сказал источник.

Сообщается, что пара ждет девочку, и ей даже придумали имя – Кэролайн.

Напомним, пара воспитывает четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круз и 7-летнюю Харпер.

Ранее Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

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Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм
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